Axios: Байден передумав запрошувати Зеленського до США після звільнення правління «Нафтогазу»

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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН

Адміністрація президента США Джо Байдена відмовилася від планів запросити президента Володимира Зеленського до Білого дому після рішення українського уряду про відставку голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

Про це пише Axios з посиланням на власні джерела.

«Джерело в адміністрації розповіло, що Білий дім розглядав можливість запросити Зеленського у Вашингтон перед самітом Байдена з Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії «Нафтогаз». Цей крок викликав стурбованість у адміністрації, що він відмовився від зусиль у боротьбі з корупцією», — пише видання.