У Німеччині наголосили, що Україна повинна залишитися транзитером газу і після «Північного потоку — 2»
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
-
Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
В уряді Німеччини наголосили, що транзит газу через Україну повинен бути збережений і після добудови російського газопроводу «Північний потік — 2».
Про це заявив офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт у коментарі Frankfurter Allgemeine Zeitung, цитує Reuters.
«Для уряду Німеччини головне те, що Україна повинна залишатися транзитною країною навіть після «Північного потоку — 2», — наголосив Зайберт.
Німеччина очікує, що Росія дотримуватиметься чинної міжурядової угоди, що зобовʼязує її спрямовувати газ через Україну. Дія договору про транзит закінчується у 2024 році, але він може бути продовжений.
Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков 1 червня запевняв, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу.
У російському уряді заявляють про плани завершити будівництво «Північного потоку — 2» до кінця 2021 року, після чого його планують ввести в експлуатацію.
- «Північний потік — 2» прокладають двома нитками по дну Балтійського моря. Ними російський газ повинен надходити в Німеччину через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Протяжність трубопроводу становитиме понад 1,2 тисячі км, а потужність — 55 мільярдів кубометрів на рік.
- Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік.
- 21 травня США ввели санкції проти трьох компаній і 13 суден, які будують «Північний потік — 2», але не проти компанії Nord Stream 2. ЗМІ писали, що США не будуть їх запроваджувати, щоб не зіпсувати відносини з Німеччиною.