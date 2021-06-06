У Німеччині наголосили, що Україна повинна залишитися транзитером газу і після «Північного потоку — 2»

Новини

Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В уряді Німеччини наголосили, що транзит газу через Україну повинен бути збережений і після добудови російського газопроводу «Північний потік — 2».

Про це заявив офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт у коментарі Frankfurter Allgemeine Zeitung, цитує Reuters.

«Для уряду Німеччини головне те, що Україна повинна залишатися транзитною країною навіть після «Північного потоку — 2», — наголосив Зайберт.

Німеччина очікує, що Росія дотримуватиметься чинної міжурядової угоди, що зобовʼязує її спрямовувати газ через Україну. Дія договору про транзит закінчується у 2024 році, але він може бути продовжений.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков 1 червня запевняв, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу.

У російському уряді заявляють про плани завершити будівництво «Північного потоку — 2» до кінця 2021 року, після чого його планують ввести в експлуатацію.