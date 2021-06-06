У Великій Британії розпочинають вакцинацію людей, молодших за 30 років

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Matt Allworth / Flickr

У Великій Британії з наступного тижня розпочинають вакцинацію людей, молодших за 30 років. Але повністю відкрити країну 21 червня, як планувалося урядом, буде проблематично.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Метт Хенкок, пише The Telegraph.

Він зазначив, що запрошення на вакцинацію людей, молодших за 30 років, ще більш наблизить до повної вакцинації всіх дорослих у Великій Британії та «відновлення наших свобод».

Але міністр підкреслив, що повністю скасувати карантин 21 червня, як це планувалося урядом, стає проблематичним. Усе через поширення індійського штаму коронавірусу, який є значно заразнішим.

«Врешті-решт це ускладнює розрахунок на 21 червня, але це не змінює нашої стратегії, тобто нам усім потрібно їхати і робити щеплення, і таким чином ми розірвемо цей звʼязок між кількістю випадків і кількістю госпіталізацій», — пояснив Хенкок.