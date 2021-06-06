В Великобритании начинают вакцинацию людей младше 30 лет

В Великобритании со следующей недели начинают вакцинацию людей младше 30 лет. Но полностью открыть страну 21 июня, как планировало правительство, будет проблематично.

Он отметил, что приглашение на вакцинацию людей младше 30 лет еще больше приблизит к полной вакцинации всех взрослых в Великобритании и «восстановлению наших свобод».

Но министр подчеркнул, что полностью отменить карантин 21 июня, как это планировалось правительством, проблематично. Все из-за распространения индийского штамма коронавируса, который значительно заразнее.

«В конце концов это усложняет расчет на 21 июня, но это не меняет нашей стратегии, то есть нам всем нужно ехать и делать прививки, и таким образом мы разорвем эту связь между количеством случаев и количеством госпитализаций», — пояснил Хэнкок.