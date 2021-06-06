WSJ: Ердоган скаржився Зеленському на тиск Путіна через продаж Україні безпілотників
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Julien Mattia / NurPhoto via Getty Images
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським скаржився тому на тиск з боку президента РФ Володимира Путіна.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.
Ердоган розповів Зеленському, що Росію розлютив продаж Україні безпілотників Bayraktar. Путін нібито пригрозив Туреччині продовжити заборону на авіасполучення, якщо та не відмовиться від цієї торгівлі.
Наразі авіасполучення між РФ та Туреччиною повністю закрито. Ініціатором цього стала Росія, яка назвала причиною активне поширення коронавірусу в Туреччині.
- Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтервʼю одному з російських видань «рекомендував» турецьким колегам «припинити підживлювати мілітаристські настрої Києва». Він також заявляв, що «заохочення агресивних українських ініціатив щодо Криму рівнозначно посяганню на територіальну цілісність Росії».
- У Міністерстві закордонних справ Туреччини прокоментували «рекомендації» Росії припинити військову співпрацю з Україною. В Анкарі наголосили, що угода про продаж безпілотників Україні не зачіпає інших країн, і нагадали, що Росія постачає ракети в Сирію.