В Україні за добу виявили менше тисячі нових випадків зараження коронавірусом

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В Україні за минулу добу, 5 червня, виявили 937 нових випадків зараження коронавірусом. Серед них 50 дітей та 28 медиків.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень із хворобою потрапили 994 людини, а померли від коронавірусу — 42 хворих. Водночас 4 516 осіб повністю одужали.

Найбільше нових випадків зафіксували в Дніпропетровській (131), м. Києві (102), Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях.

Протягом минулої доби, 5 червня, в Україні вакцинували від коронавірусу понад 40 тисяч людей, 39 тисяч з яких отримали першу дозу вакцини. Загалом вже принаймні одну дозу отримали 1,2 мільйона українців.