Прикордонники: Українців з окупованих територій Донбасу, які хочуть вакцинуватися, звільнять від самоізоляції
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Кримський Андрій / УНІАН
Громадян України, які слідуватимуть на підконтрольну Києву територію з окупованих територій Донбасу для вакцинації, не відправлятимуть на самоізоляцію.
Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби України.
Там зазначили, що вони повинні предʼявити запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором. Також списки запрошених пройти вакцинацію надходитимуть й безпосередньо на контрольні пункти в’їзду (КПВВ).
«Без самоізоляції будуть пропускатися громадяни України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за умови пред’явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором», — повідомили прикордонники.
- Нагадаємо, Міністерство охорони здоровʼя розпочало записувати бажаючих вакцинуватися від коронавірусу з окупованих Криму і окремих територій Донецької і Луганської областей. Запис відбувається за номером контакт-центру МОЗу — 0 800 60 20 19. В першу чергу записатися пропонують людям з пріоритетної групи (від 65 років і старше).
- Зараз жителів окупованого Донбасу і Криму незаконно прищеплюють незареєстрованою в Україні вакциною російського виробництва «Супутник V». Бойовики «ЛНР» і «ДНР» заявили про початок масової вакцинації ще в лютому 2021 року.