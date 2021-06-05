МЗС Чехії про «інтерв’ю» Протасевича на білоруському держканалі: Лукашенко використовує методи сталінських репресій

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Міністерство закордонних справ Чехії відреагувало на «інтерв’ю» затриманого у Мінську колишнього редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. У відомстві наголосили, що вважають «інтервʼю» «вимушеним і явно маніпулятивним».

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

«Неймовірно, що в XXI столітті режим Лукашенка використав проти своїх опонентів методи, відомі з часів найжорстокіших сталінських репресій 1930 — 1950-х років. Ми засуджуємо ці методи», — наголосили у заяві чеського МЗС.

У відомстві закликали негайно звільнити Протасевича та всіх інших політичних в’язнів, «чисельність яких значно зростає щотижня». Крім того, там підкреслили важливість, щоб санкції проти Білорусі були спрямовані виключно на Лукашенка та інших відповідальних осіб, «які шляхом жорстоких репресій допомагають його авторитарному режиму залишатися при владі».

Глава МЗС Якуб Кулханек також анонсував на 9 червня зустріч з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською.