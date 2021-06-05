МЗС Чехії про «інтерв’ю» Протасевича на білоруському держканалі: Лукашенко використовує методи сталінських репресій
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Скріншот з відео
Міністерство закордонних справ Чехії відреагувало на «інтерв’ю» затриманого у Мінську колишнього редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. У відомстві наголосили, що вважають «інтервʼю» «вимушеним і явно маніпулятивним».
Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.
«Неймовірно, що в XXI столітті режим Лукашенка використав проти своїх опонентів методи, відомі з часів найжорстокіших сталінських репресій 1930 — 1950-х років. Ми засуджуємо ці методи», — наголосили у заяві чеського МЗС.
У відомстві закликали негайно звільнити Протасевича та всіх інших політичних в’язнів, «чисельність яких значно зростає щотижня». Крім того, там підкреслили важливість, щоб санкції проти Білорусі були спрямовані виключно на Лукашенка та інших відповідальних осіб, «які шляхом жорстоких репресій допомагають його авторитарному режиму залишатися при владі».
Глава МЗС Якуб Кулханек також анонсував на 9 червня зустріч з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 3 червня білоруський держканал ОНТ показав 1,5-годинне «інтервʼю» з Протасевичем. На фрагментах відео він публічно визнає свою «провину» в закликах до протестів у Білорусі та запевняє, що поважає самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, назвавши того «людиною зі сталевими яйцями».