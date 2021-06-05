Глава Мін’юсту припустив, що Коломойський та Порошенко потраплять до реєстру олігархів

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Палинчак Михайло / POOL

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що бізнесмен Ігор Коломойський і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко відповідають критеріям, за якими їх можуть включити в реєстр олігархів.

Про це глава Мінюсту заявив в ефірі «Свобода слова Савіка Шустера», цитує Інтерфакс-Україна.

«У законі зазначено, що якщо твій бізнес-партнер, з яким ти співвласник підприємства, є чиновником або, наприклад, народним депутатом, ти маєш вплив на політичне життя. Партнери пана Коломойського, офіційні, у Верховній Раді є, і він не один, тому пан Коломойський точно потрапляє [до реєстру олігархів] […] «Європейська солідарність» усвідомлює, що їхній лідер [Петро Порошенко] теж автоматично потрапляє в реєстр і це теж зрозуміло», — сказав Малюська.

Глава Мінʼюсту, коментуючи сам законопроєкт про деолігархізацію, заявив про наявність зарубіжних ризиків для тих, хто потрапив до реєстру. «Потрапляння в реєстр олігархів - це ніяких євробондів, ніяких світових ринків. Ніхто з світового бізнесу звʼязуватись з олігархами, їх компаніями не буде. Тому будь-яка особа, яка володіє цивілізованим бізнесом, зробить усе, щоб в цей реєстр не потрапити і відійде з політичного життя», — сказав міністр, якого цитує пресслужба відомства.

Крім того, наголосив він, законопроєкт — тимчасовий. «Протягом періоду дії закону про олігархів будуть впроваджені цивілізовані механізми, такі самі як на Заході», — наголосив він.

Що передбачає законопроєкт президента?

Президент Володимир Зеленський 2 червня подав до Верховної Ради свій законопроєкт про деолігархізацію. На сайті парламенту 3 червня оприлюднили текст проєкту.

Визначати, хто є олігархом, буде Рада національної безпеки і оборони (РНБО). Щоб людину визнали олігархом, вона повинна відповідати трьом із чотирьох критеріїв:

брати участь у політичному житті;

мати значний вплив на ЗМІ;

бути кінцевим бенефіціарним власником монополії;

вартість її активів має перевищувати $80 мільйонів.

РНБО вноситиме олігархів у відповідний реєстр, доступ до якого буде публічним. Виключатиме з цього реєстру теж РНБО.

Офіційні особи у випадку розмови чи зустрічі з олігархом або його представником будуть зобовʼязані подати декларацію про контакти.

Закон щодо олігархів після набуття чинності діятиме 10 років.