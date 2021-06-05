В Україні за добу коронавірус виявили у майже 2 тисяч нових хворих. Одужали понад 8 тисяч

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В Україні за минулу добу, 4 червня, коронавірус виявили у 1 897 нових хворих, серед них — 91 дитина та 65 медпрацівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.

Протягом минулої доби до лікарень госпіталізували 1 065 осіб, одужали 8 330 осіб. Померли внаслідок ускладнень 86 хворих.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрували у Києві (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.

За весь час пандемії в Україні зафіксували 2 213 580 випадків. Одужали 2 088 712 осіб, померли — 51 140 хворих.

Нагадаємо, цими вихідними центри масової вакцинації від коронавірусу, крім Києва, Львова та Одеси, запрацюють ще у семи містах України.