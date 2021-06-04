У ВООЗ б’ють на сполох через нестачу вакцин — щеплення у бідних країнах зриваються

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У Всесвітній організації з охорони здоров’я (ВООЗ) скаржаться на нестачу вакцин, через що зриваються поставки препаратів у бідні країни.

Про це розповів представник ВООЗ у Женеві Брюс Ейлвард, пише France 24.

За його словами, під загрозою опинилися ініціатива COVAX, яка безоплатно передає вакцини бідним країнам.

Він зазначив, що COVAX вже розподілила 80 мільйонів доз вакцин між 129 країнами. Але це на 200 мільйонів доз менше, аніж планувалося. У ВООЗ додали, що багаті країни погодилися передати ще 150 мільйонів доз, але цього все ще недостатньо.

«Ми готуємося до провалу, якщо не отримаємо дози раніше. Ми ще не на правильному шляху: у нас недостатньо доз, щоб змусити світ вийти з цієї ситуації. По-перше, дуже мало уваги приділяється періоду червень-липень, а це означає, що у нас тут все ще буде пробіл», — сказав Ейлвард.

Друга ж проблема полягає в тому, що до кінця року у ВООЗ хотіли провакцинувати щонайменше 30-40% усього населення світу. Для цього потрібно зробити щеплення ще щонайменше 250 мільйонам людей.