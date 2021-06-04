Зеленський хоче винести питання про статус олігархів на всеукраїнський референдум
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Президент Володимир Зеленський має намір винести питання про статус олігархів на всеукраїнський референдум.
Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».
«Для тих, хто спробує розхитати, переконати, переламати або домовитися з депутатами українського парламенту щодо цього закону — в мене буде одне питання. Це питання щодо статусу олігархів, який буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим. А для когось, можливо, вже останнім», — сказав Зеленський.
Також президент зазначив, що «закон про олігархів» створить фундамент для протидії олігархічному впливу.
«Цей законопроєкт — перше рішення за всі 30 років незалежності, яке демонструє наше ставлення до олігархічної системи. Він стверджує: так, в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику. І так — цього більше не буде», — запевнив він.
Окрім цього, Зеленський звернувся до представників великого бізнесу і попередив, що всі, хто не захоче жити і працювати за «новими й чесними правилами, опиняться поза грою».
«Як акули бізнесу ви повинні мати сильні відчуття. Дивно, що ви не відчуваєте, що країна змінилася і починає нову історію. За новими правилами. Навіть не так. Просто — за правилами. Ви можете їх прийняти. Бути великим, прозорим бізнесом за сприяння держави, а не за рахунок держави. Бізнесом, який платить податки, а не «відкати», який фінансує благодійні проєкти, а не «групку» чиновників, депутатів. Який збільшує свій капітал не тому, що ділить і забирає у країни», — наголосив президент.
- 2 червня президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради свій законопроєкт про деолігархізацію. Він передбачає створення реєстру олігархів за рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО), а у разі контакту з ними офіційні особи повинні подавати «декларацію».
- Рінат Ахметов заявив, що не вважає себе олігархом, і буде здивований, якщо потрапить до реєстру. Він називає себе «найбільшим українським інвестором».
- Ігор Коломойський висловив готовність виконувати «закон про олігархів» у разі потрапляння до відповідного реєстру. «Морально я готовий потрапити до реєстру олігархів. [...] Я, великою мірою, вже звик, що мене де-факто називають олігархом. [...] Костюм пошию і нашию на нього зірку «Олігарх».