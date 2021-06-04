Аудит у Пуща-Водиці та Конча-Заспі: перші 20 людей виїжджають з держдач — у РНБО назвали прізвища
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Офіс президента України / Facebook
За результатами аудиту держземель і резиденцій в Конча-Заспі і Пущі-Водиці (Київська область) залишають державні дачі перших 20 осіб.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав імена зазначених людей.
Держрезиденції залишають:
- Панасюк Олена Вікторівна;
- Зубко Людмила Миколаївна;
- Івченко Віктор Анатолійович (ексзаступник голови Держагентства з питань науки, інновацій та інформатизації);
- Матвієнко Ольга Василівна;
- Піскун Святослав Михайлович (Колишній генеральний прокурор);
- Юрчик Сергій Володимирович (колишній керівник одеського рибгоспу);
- Гаврилюк Лідія Михайлівна;
- Васюник Іван Васильович (колишній депутат і перший заступник в секретаріаті президента Ющенка);
- Лавринович Олександр Володимирович (ексміністр юстиції при Януковичі);
- Череп Валерій Іванович (колишній депутат);
- Гайсинський Юрій Олександрович (колишній заступник генпрокурора в 1992-93 роках);
- Табачник Дмитро Володимирович (колишній міністр освіти при Януковичі);
- Петренко Микола Миколайович;
- Макарʼян Давид Борисович (колишній депутат);
- Макарʼян Борис Петрович;
- Папіш Ілля Есипович;
- Ільїн Олександр Ігорович;
- Богатирьова Раїса Василівна (колишня міністр охорони здоров'я);
- Семиноженко Володимир Петрович (колишній віцепрем'єр-міністр);
- Топалов Віктор Семенович (міністр вугільної промисловості в 2005-06 роках).
Раніше, 14 травня, президент Зеленський доручив провести повний аудит земель і резиденцій у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці, а також встановити перелік осіб, які там проживають. Він заявив, що наприкінці 2014 року — за часів президентства Петра Порошенка — скасували перелік категорій осіб, які мають право на пільгове проживання. Це, за словами Зеленського, легалізувало перебування на цих землях і в резиденціях за дуже символічну плату «низки незрозумілих осіб».
Пізніше він заявив, що в резиденціях живуть родичі та друзі колишніх президентів і суддів.