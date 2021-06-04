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Аудит у Пуща-Водиці та Конча-Заспі: перші 20 людей виїжджають з держдач — у РНБО назвали прізвища

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Офіс президента України / Facebook

За результатами аудиту держземель і резиденцій в Конча-Заспі і Пущі-Водиці (Київська область) залишають державні дачі перших 20 осіб.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав імена зазначених людей.

Держрезиденції залишають:

Раніше, 14 травня, президент Зеленський доручив провести повний аудит земель і резиденцій у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці, а також встановити перелік осіб, які там проживають. Він заявив, що наприкінці 2014 року — за часів президентства Петра Порошенка — скасували перелік категорій осіб, які мають право на пільгове проживання. Це, за словами Зеленського, легалізувало перебування на цих землях і в резиденціях за дуже символічну плату «низки незрозумілих осіб».

Пізніше він заявив, що в резиденціях живуть родичі та друзі колишніх президентів і суддів.