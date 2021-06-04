Посли ЄС схвалили заборону для всіх білоруських літаків приземлятися в аеропортах Євросоюзу

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Посли Європейського союзу схвалили введення заборони для білоруських авіаперевізників приземлятися в аеропортах країн ЄС.

Про це повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Посли ЄС дали «зелене світло» забороні для будь-яких літаків білоруських перевізників приземлятися в аеропортах ЄС. Процедуру завершать у другій половині дня. Вона повинна вступити в силу з півночі [5 червня]», — написав він у Twitter.

Цю ж інформацію підтвердили Reuters три євродипломати.

Рішення послів підтверджує повідомлення ЗМІ про перший раунд обмежень щодо Білорусі за примусову посадку літака Ryanair в Мінську для арешту колишнього головного редактора опозиційного ресурсу NEXTA Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги.