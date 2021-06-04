СБУ підозрює компанію подсанкційного Амірханяна у нанесенні збитків державі на 280 млн гривень

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Служба безпеки України підозрює компанію «Первомайський спецкарʼєр», якою володіє подсанкційний бізнесмен Араік Амірханян, у завданні державі збитків на суму 280 мільйонів гривень.

Про це йдеться в релізі пресслужби СБУ.

За даними слідства, керівництво карʼєру 2 роки незаконно видобувало граніт після завершення дії відповідної держліцензії. При цьому порушувалися правила використання надр.

Під час візиту слідчих СБУ на спецкарʼєр керівнику підприємства, головному інженеру і ще одному співробітнику компанії повідомили про підозру у порушенні правил використання надр (ч. 4 ст. 240 КК). Фігурантам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Вирішується питання про арешт спецтехніки, задіяної у видобутку.