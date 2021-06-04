Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацюють ще у 7 містах України

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Antonio Masiello / Contributor / Getty Images

В Україні цими вихідними, 5—6 червня, центри масової вакцинації від коронавірусу почнуть працювати ще в семи містах, крім Києва, Львова та Одеси.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоровʼя в Facebook.

За даними відомства, центри запрацюють у таких містах:

Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка;

Полтава, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11;

Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру «Київська Русь»;

Миргород Полтавської області, на базі будинку культури Миргородської міської ради;

Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адмінпідрозділу «Гірничо-збагачувальний комбінат»;

Рівне, на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. Поліщука.

Зазначимо, у Києві центр масової вакцинації працює на базі Міжнародного виставкового центру, у Львові — на базі стадіону «Арена Львів», а в Одесі за трьома адресами — на базі ТЦ «Мегадім», Fontan Sky Center та у приміщенні ЗОШ № 15.

Після відкриття цих центрів був зафіксований рекорд — за вихідні щеплення отримали 15 100 людей.