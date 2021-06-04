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Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацюють ще у 7 містах України

Автор:
Вікторія Мартинюк
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Antonio Masiello / Contributor / Getty Images

В Україні цими вихідними, 5—6 червня, центри масової вакцинації від коронавірусу почнуть працювати ще в семи містах, крім Києва, Львова та Одеси.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоровʼя в Facebook.

За даними відомства, центри запрацюють у таких містах:

Зазначимо, у Києві центр масової вакцинації працює на базі Міжнародного виставкового центру, у Львові — на базі стадіону «Арена Львів», а в Одесі за трьома адресами — на базі ТЦ «Мегадім», Fontan Sky Center та у приміщенні ЗОШ № 15.

Після відкриття цих центрів був зафіксований рекорд — за вихідні щеплення отримали 15 100 людей.