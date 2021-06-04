У Сербії на збройовій фабриці вибухнув склад з боєприпасами
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Сербії на околиці міста Чачак вибухнув склад боєприпасів збройової фабрики «Слобода Чачак», яка виробляє артилерійські і танкові снаряди.
Як повідомляє сербський портал Vecernje Novosti, 4 червня приблизно о 01.30 на складі спалахнула пожежа, після чого почалися вибухи.
У момент початку пожежі на фабриці знаходилися 60 робітників. Усі вони вчасно сховалися в бетонному бомбосховищі — ніхто з них не постраждав. Повідомлень про постраждалих серед населення також немає.
Влада евакуювала мешканців прилеглих до складу районів, а в самому місті чергує велика кількість пожежних, саперів і медиків. Серйозних руйнувань у Чачаку немає. Незначно постраждали тільки кілька районів — там у житлових будинках вибуховою хвилею вибило вікна.
Станом на 08:30 ранку пожежа на складі триває. Практично всі боєприпаси знищені, але поодинокі вибухи ще є.
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