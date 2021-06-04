У премʼєра Угорщини Орбана заявили про його готовність зустрітися з Зеленським
- Автор:
- Олег Панфілович
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Európa Pont / Flickr
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.
Про це виданню Varosh заявив керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш.
«Україна — це дуже важливий сусід Угорщини. Тому ми готові зустрітися. Рішення за Україною» — заявив Гуйяш. При цьому, за його словами, жодних додаткових умов цієї зустрічі немає.
У січні заступник глави Офісу президента Ігор Жовква повідомив про підготовку до зустрічі президента Зеленського з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. «У відносинах з Угорщиною прагнемо вийти на взаємну довіру та підтримку, тому шукатимемо засобів розбудови конструктивного діалогу з чутливих питань. Готуємося провести зустріч лідерів обох держав. Вона має завершитись укладенням нового документа — свого роду взаємовигідної дорожньої карти наших відносин», — зазначав тоді Жовква.
- У середині травня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто повідомив про досягнення «прогресу, який дає привід для обережного оптимізму» у відносинах із Україною.