Адвокати Януковича планують оскаржити дозвіл на заочне розслідування щодо нього

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Valery Matytsin \ TASS via Getty Images

Адвокати експрезидента-втікача Віктора Януковича заявили про намір оскаржити рішення суду, який дозволив заочне досудове розслідування щодо нього у справі про захоплення державної влади.

Про це йдеться у заяві захисника Януковича Ігоря Федоренка, яку цитує «Радіо Свобода».

Адвокат назвав таке рішення суду «незаконним» і «ухваленим із численними процесуальними порушеннями і на підставі вибірковості правосуддя».

Коли саме буде подана скарга — не уточнюється, але адвокат запевняє, що це станеться «в найкоротші терміни».

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Шевченківський районний суд Києва дозволив заочне розслідування стосовно Януковича у кримінальному провадженні про захоплення державної влади. У цьому провадженні розслідуються події вересня-жовтня 2010 року — тоді Верховна Рада проголосувала за повернення до Конституції України в редакції 1996 року, яка значно розширювала повноваження Януковича.