«Це не те, чого очікують українці». Зеленський ветує закон про покарання за недостовірне декларування

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Президент України Володимир Зеленський ветуватиме закон про посилення відповідальності за недостовірне декларування через внесені в нього правки під час засідання Верховної Ради 3 червня.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

«Я не допущу знищення чи послаблення електронного декларування чиновників. Підписання закону в проголосованому у Верховній Раді вигляді неможливе. Це не те, чого очікують українці, й не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроект на розгляд парламенту. Ми маємо встановити пропорційне та справедливе покарання за правопорушення, пов’язані з декларуванням», – заявив Зеленський.

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