В Україні на вакцинацію почали записувати жителів окупованих Криму і Донбасу

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Sean Gallup / Staff

Міністерство охорони здоровʼя розпочало записувати бажаючих вакцинуватися від коронавірусу з окупованих Криму і окремих територій Донецької і Луганської областей.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Запис відбувається за номером контакт-центру МОЗу 0 800 60 20 19. В першу чергу записатися пропонують людям з пріоритетної групи (від 65 років і старше).

Оператору треба повідомити свій населений пункт, уточнивши, що він тимчасово окупований, вказати дані і вибрати зручний пункт для вакцинації. Після запису оператор надішле СМС-повідомлення або повідомлення електронного листа з унікальним ідентифікатором, який також буде переданий до Держприкордонслужби, щоб людину спокійно пропустили на підконтрольну територію.