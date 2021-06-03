Убивство Джорджа Флойда: прокуратура запросила для обвинуваченого 30 років увʼязнення

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Федеральна прокуратура США запросила для поліцейського Дерека Шовена, обвинуваченого в убивстві афроамериканця Джорджа Флойда, 30 років увʼязнення.

Про це повідомляє BBC.

Вирок повинні оголосити 25 червня. При цьому захист Шовена стверджує, що вбивство Флойда було помилкою, яка сталася через навички, яких Шовена навчили в поліції.

Раніше суд ухвалив, що в убивстві Джорджа Флойда були обтяжуючі обставини, а це дозволяє засуджувати на термін понад 15 років, рекомендований державою.

Прокурори вимагають 30-річний термін для Шовена, заявивши, що він «належним чином врахує глибокий вплив вчинку підсудного на жертву, сімʼю жертви та суспільство». Адвокати просять про помʼякшення покарання. «Пан Шовен просить суд врахувати не тільки його каяття, але і його минуле, відсутність у нього кримінального минулого, його здатність пройти випробувальний термін і те, що він є продуктом «зламаної» системи», — заявив один з адвокатів.