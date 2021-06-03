Сенат Чехії розгляне відсторонення Земана з посади президента. Серед причин називають і його реакцію на події щодо вибухів у Врбетіце
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Ralf Hirschberger / picture alliance via Getty Images
Сенат Чехії на наступному тижні розгляне пропозицію безпекового комітету про відсторонення Мілоша Земана від посади президента. Комітет вважає, що він не справляється з функціями глави держави.
Про це повідомляє Czech Radio.
Глава комітету сенатор Павел Фішер заявив, що «кульмінацією» стала реакція Земана на події щодо вибухів на складах у Врбетіце, в організації яких Чехія звинуватила ГРУ Росії.
«Я давно вважаю дії Земана такими, що суперечать Конституції. Кульмінацією в цьому сенсі стала його поведінка під час кризи, повʼязаної зі справою про вибухи в Врбетіце. 28 квітня всі фракції Сенату доручили комітету Сенату з питань зовнішньої політики, оборони і безпеки уважно вивчити, що зробив або упустив президент республіки в звʼязку зі справою Врбетіце. Сенат має виняткове право контролювати президента і тому зобовʼязаний розглядати дії президента», — заявив Фішер.
Окрім того, за словами сенатора, Земан у своїх заявах, не тільки у справі Врбетіце, показав, що «він дезорієнтований, невірно цитує Конституцію і інтерпретує реальність таким чином, що плутає причину із слідством».
Фішер також оприлюднив на своєму сайті аналіз дій Земана на президентській посаді.
У канцелярії президента Чехії вже відреагували на заяву безпекового комітету, заявивши, що цей крок сенаторів «викликає серйозну підозру у скоєнні кримінального злочину — підривної діяльності проти республіки».
Зазначимо, відповідно до законодавства Чехії, у разі, якщо Сенат, верхня палата парламенту, затвердить пропозицію позбавити Земана посади, остаточний вердикт ще має винести нижня Палата депутатів.
- Раніше голова Сенату Чехії Мілош Вистрчіл заявляв, що Земану можуть висунути обвинувачення, оскільки він у своєму виступі міг розповісти конфіденційні матеріали справи про вибухи на складі у Врбетіце у 2014 році. За даними чеського видання Denik N, Земан 10 днів не ознайомлювався зі звітом спецслужб про причетність ГРУ Росії до вибухів.
- Нагадаємо, раніше Земан вимагав відставки очільника МОЗ через відмову доставити російську вакцину проти коронавірусу «Супутник V». Перед тим він просив про поставки препарату президента Росії Володимира Путіна. Після цього Земана критикували за політизацію питання вакцинації та «підігравання» Росії.