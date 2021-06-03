Сенат Чехії розгляне відсторонення Земана з посади президента. Серед причин називають і його реакцію на події щодо вибухів у Врбетіце

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Ralf Hirschberger / picture alliance via Getty Images

Сенат Чехії на наступному тижні розгляне пропозицію безпекового комітету про відсторонення Мілоша Земана від посади президента. Комітет вважає, що він не справляється з функціями глави держави.

Про це повідомляє Czech Radio.

Глава комітету сенатор Павел Фішер заявив, що «кульмінацією» стала реакція Земана на події щодо вибухів на складах у Врбетіце, в організації яких Чехія звинуватила ГРУ Росії.

«Я давно вважаю дії Земана такими, що суперечать Конституції. Кульмінацією в цьому сенсі стала його поведінка під час кризи, повʼязаної зі справою про вибухи в Врбетіце. 28 квітня всі фракції Сенату доручили комітету Сенату з питань зовнішньої політики, оборони і безпеки уважно вивчити, що зробив або упустив президент республіки в звʼязку зі справою Врбетіце. Сенат має виняткове право контролювати президента і тому зобовʼязаний розглядати дії президента», — заявив Фішер.

Окрім того, за словами сенатора, Земан у своїх заявах, не тільки у справі Врбетіце, показав, що «він дезорієнтований, невірно цитує Конституцію і інтерпретує реальність таким чином, що плутає причину із слідством».

Фішер також оприлюднив на своєму сайті аналіз дій Земана на президентській посаді.

У канцелярії президента Чехії вже відреагували на заяву безпекового комітету, заявивши, що цей крок сенаторів «викликає серйозну підозру у скоєнні кримінального злочину — підривної діяльності проти республіки».

Зазначимо, відповідно до законодавства Чехії, у разі, якщо Сенат, верхня палата парламенту, затвердить пропозицію позбавити Земана посади, остаточний вердикт ще має винести нижня Палата депутатів.