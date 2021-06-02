Ексміністра Милованова обрали главою наглядової ради «Укроборонпрому»

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Колишнього міністра економіки та позаштатного радника глави Офісу президента Тимофія Милованова обрали главою наглядової ради «Укроборонпрому».

Про це він сам повідомив у Facebook та йдеться у прессрелізі концерну.

«Вчора [1 червня] було перше засідання оновленої наглядової ради «Укроборонпрому». На ньому мене обрали головою, це пояснює публічні атаки на мене в останній тиждень», — заявив Милованов.

Він розповів, що на засіданні також розглянули ряд питань, серед яких — затвердження аудиту за 2019 рік. «Це був перший аудит за історію, проведений компанією з міжнародною репутацією Bakertilly. Результати не дуже втішні — є багато над чим працювати», — зазначив він.

У прессрелізі «Укроборонпрому» уточнили, що Милованова обрали головою ради одноголосно.

У концерні зазначають, що рада складається з пʼяти членів — крім Милованова, туди також входять перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Валерій Іващенко, ексдиректор Агентства дослідницьких проєктів з оборони (DARPA) Ентоні Дж. Тетер, промисловці Олександр Носов та Ростислав Шурма.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 21 травня увів Милованова, Шурму та Носова до наглядової ради «Укроборонпрому».