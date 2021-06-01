Сім країн-членів ЄС почали використовувати цифрові сертифікати вакцинації
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Сім країн-членів ЄС з 1 червня почали видавати тим, хто повністю завершив вакцинацію від коронавірусу, цифрові сертифікати.
Про це пише пресслужба Єврокомісії.
Першими до цієї ініціативи долучилися Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія та Польща. Поступово видачу сертифікатів вакцинації розпочнуть також інші країни, які хочуть протестувати системи перевірки цих документів.
Наразі запровадження сертифікатів вакцинації буде добровільним, але з 1 липня документ стане обов’язковим для всіх країн. Він має на меті значно спростити подорожі всередині Євросоюзу, позбавивши необхідності здавати тести або сидіти на карантині.
- Раніше в Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що планують запустити паспорти вакцинації в Україні з 1 липня.
- Рада Євросоюзу рекомендувала відкрити кордони ЄС для туристів, які пройшли курс вакцинації. Пускати пропонується туристів, які отримали щеплення препаратами, схваленими Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ). Серед них — вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm і Sinovac. Російських вакцин «Супутник V», «ЕпіВакКорона» і «КовіВак» у цьому переліку немає.