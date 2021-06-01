МВС: За рік роботи системи автофіксації порушень ПДР смертність на дорогах зменшилася на 17%
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- Костя Андрейковець
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picture alliance / Contributor / Getty Images
Сьогодні, 1 червня, виповнився рік з початку роботи системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що вона дає свої позитивні результати — порушень стало менше, а смертність на дорогах знизилася на 17%.
Про це йшлося на нараді МВС.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що за рік роботи системи склали 1 738 119 постанов про порушення на загальну суму в 259,5 мільйона гривень. З цих постанов виконано 85%.
«Це стільки разів було притягнено до відповідальності порушників швидкісного режиму і тих, хто не дотримувався правил проїзду громадського транспорту. З цієї кількості 1 479 726 було виконано, тобто штрафи були оплачені на загальну суму у 259 598 532 гривень. 85% оплачених постанов — це високий показник навіть для європейських країн. А ще це високий рівень оплати і відповідальності з боку правопорушників. Майже 90% всіх штрафів оплачується в перші 10 днів», — сказав Білошицький.
Говорячи про зниження кількості ДТП, у Департаменті патрульної поліції заявили, що в аваріях загинули на 133 осіб менше і травмувалися на 1 010 осіб менше, ніж минулого року.
У МВС зазначили, що зараз встановлено 130 камер фіксації, а всього на цей рік було закуплено 220 одиниць. До кінця року закуплять ще камер, щоб їх було 400 одиниць. За загальним планом, до 2024-го року у країні мають встановити 1 500 камер.
- Пів року тому міністр Арсен Аваков говорив, що завдяки камерам автофіксації кількість порушень швидкісного режиму зменшилася на 30%.
- У лютому цього року МВС опублікувало список ділянок, де встановлять ще 220 камер фіксації порушень ПДР.