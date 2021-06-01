Туреччина повертає обов’язкові ПЛР-тести для туристів з України

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Туреччина з 1 червня змінила правила в’їзду для туристів з України — відтепер знову діє вимога про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Про це повідомляє Avianews.com.

Рішення турецької влади опублікували вночі 31 травня, буквально за кілька годин до того, як нові правила набули чинності.

З 1 червня при в’їзді на територію країни потрібно мати один з таких документів:

негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

результат експрес-тесту на визначення антигену, зробленого не пізніше ніж за 48 годин до приїзду;

про вакцинацію від коронавірусу, яка завершена не пізніше ніж за 14 днів до приїзду у країну;

про те, що людина перехворіла на коронавірус протягом останніх пів року.

Від цих зобовʼязань звільняються транзитні пасажири. Попередньо правила діятимуть до 30 червня включно.

Влада Туреччини також проводитиме вибіркове ПЛР-тестування пасажирів на коронавірус. Після того як у людини візьмуть зразок, їй дозволять продовжити поїздку. У разі позитивного результату, туриста лікуватимуть за протоколом турецького МОЗу.

Зазначимо, Туреччина вже не вперше змінює вимогу щодо ПЛР-тесту для іноземних туристів. Перед цим, з 15 травня, країна скасувала необхідність предʼявляти результат тесту для туристів з України та низки інших країн. До цього Туреччина ввела обовʼязкову електронну анкету для туристів — без неї можуть не впустити до країни.

Водночас Україна планує дозволити громадянам повертатися з Туреччини без обовʼязкового ПЛР-тестування на COVID-19.