Туреччина повертає обов’язкові ПЛР-тести для туристів з України
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
-
Fuu J / Unsplash
Туреччина з 1 червня змінила правила в’їзду для туристів з України — відтепер знову діє вимога про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.
Про це повідомляє Avianews.com.
Рішення турецької влади опублікували вночі 31 травня, буквально за кілька годин до того, як нові правила набули чинності.
З 1 червня при в’їзді на територію країни потрібно мати один з таких документів:
- негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не пізніше ніж за 72 години до приїзду;
- результат експрес-тесту на визначення антигену, зробленого не пізніше ніж за 48 годин до приїзду;
- про вакцинацію від коронавірусу, яка завершена не пізніше ніж за 14 днів до приїзду у країну;
- про те, що людина перехворіла на коронавірус протягом останніх пів року.
Від цих зобовʼязань звільняються транзитні пасажири. Попередньо правила діятимуть до 30 червня включно.
Влада Туреччини також проводитиме вибіркове ПЛР-тестування пасажирів на коронавірус. Після того як у людини візьмуть зразок, їй дозволять продовжити поїздку. У разі позитивного результату, туриста лікуватимуть за протоколом турецького МОЗу.
Зазначимо, Туреччина вже не вперше змінює вимогу щодо ПЛР-тесту для іноземних туристів. Перед цим, з 15 травня, країна скасувала необхідність предʼявляти результат тесту для туристів з України та низки інших країн. До цього Туреччина ввела обовʼязкову електронну анкету для туристів — без неї можуть не впустити до країни.
Водночас Україна планує дозволити громадянам повертатися з Туреччини без обовʼязкового ПЛР-тестування на COVID-19.
- Туреччина з 1 червня послаблює карантинні обмеження та дозволяє знову працювати ресторанам і кафе.