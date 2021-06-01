ВООЗ позначатиме штами коронавірусу буквами грецького алфавіту. Для чого це потрібно?
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Plastifikator x «Бабель»
Всесвітня організація охорони здоровʼя змінила назви штамів коронавірусу і тепер використовуватиме замість назв «британський», «південноафриканський», «індійський» штами літери грецького алфавіту.
Про це повідомляє «BBC Україна».
Рішення прийняли, щоб спростити та боротися зі стигматизацією країн, у яких зʼявилися штами. «Британська» версія вірусу буде позначатися літерою Альфа, «південноафриканський» штам — Бета, а «індійський» — Дельта. Повний список назв опублікувано на сайті ВООЗ.
Грецькі літери не замінять наукові назви типу B.1.1.7 і B.1.351. Якщо офіційно знайдуть понад 24 варіанти COVID-19 і закінчаться літери для позначення, тоді ВООЗ запровадить нову систему найменувань.
- Раніше влада Індії зверталася до всіх соціальних мереж з проханням видалити весь контент, повʼязаний з «індійським» штамом. Така назва шкодила іміджу країни.
- В кінці травня у Вʼєтнамі і Франції виявили дві нові мутації коронавірусу. Гібридні варіанти COVID-19 мали ознаки Α-штаму.