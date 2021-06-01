Зеленський назвав «дуже небезпечною» ситуацію в Білорусі, а місцеву владу — «режимом»
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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УНІАН
Президент Володимир Зеленський наголосив про посилення небезпеки у випадку реалізації проєкту союзної держави між Росією і Білоруссю.
Про це глава держави сказав в інтервʼю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, цитує LIGA.net.
Зеленський заявив, що зараз в Білорусі «армія знаходиться під командуванням білоруського режиму». У разі утворення союзної держави, Росія отримала б контроль над армією цієї країни.
«Сьогодні у нас дуже небезпечна ситуація в Білорусі на нашому північному кордоні. Ми бачимо, як Росія і Білорусь наполегливо працюють над домовленостями. Може бути, це буде включати в себе оборонну сферу, і тоді ці країни можуть чинити на нас серйозний тиск. […] Ми бачимо для себе небезпеки — аж до реалізації союзної держави між Росією та Білоруссю», — наголосив Зеленський.
Водночас, він зазначив, що і крім цього «є багато варіантів військових загроз, в тому числі операції з моря».
Зазначимо, глава Міністерства закордонних справ Білорусі Володимир Макей в інтервʼю «КоммерсантЪ» 31 травня заявляв, що союзна держава Росії та Білорусі передбачає, що обидві країни «зберігають суверенітет», а побоювання, що Білорусь буде поглинута Росією — «безпідставні».
«Побоювання, які висловлюються, що Білорусь мало не завтра буде поглинута Росією, абсолютно безпідставні. Ми виходимо з того, що національний суверенітет, державний суверенітет обох держав зберігається. І до речі, санкційний тиск на Білорусь, на інші країни призведе лише до посилення інтеграційних процесів і в двосторонньому форматі, і на пострадянському просторі. Переконаний, що так і буде», — заявив глава білоруського МЗС.
- Євросоюз заморозив інвестиційну допомогу для Білорусі на суму €3 мільярди до тих пір, поки вона «не стане демократичною». Також відомо, що ЄС розглядає можливість накласти санкції на експорт калію з Білорусі, що є основою білоруської економіки.