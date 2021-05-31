Синоптики спрогнозували погоду на перший день літа й оголосили штормове попередження
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Unsplash / Karsten Würth
Літо 2021 року в Україні почнеться зі стриманих температурних показників, у більшості областей переважатиме прохолодна та волога погода.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Уже 1 червня над півднем України сформується циклон, який зумовить дощову погоду у південних, східних та центральних областях.
Синоптики прогнозують вночі +10...+15 °С, у західних та північних областях +4...+9 °С, вдень +13...+18 °С, у східній частині подекуди +20...+23 °С.
У Карпатах також можливий невеликий дощ, на високогірʼї вночі 0...+2 °С, вдень +3...+8 °С.
Окремо в Укргідрометцентрі попередили, що у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях у перший день літа очікуються значні дощі, подекуди можливі інтенсивні зливи, грози та пориви північно-східного вітру 15—20 м/с (I рівень небезпеки).
- Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що у вихідні 5—6 червня температура повітря в Україні підвищиться до понад +20 °С, а до вікенду буде дощова та прохолодна погода.
- В Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на червень 2021 року — опади і температура будуть у межах кліматичної норми. Після першої декади червня температура почне підвищуватися і сягатиме +40 °С.