Синоптики спрогнозували погоду на перший день літа й оголосили штормове попередження

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Unsplash / Karsten Würth

Літо 2021 року в Україні почнеться зі стриманих температурних показників, у більшості областей переважатиме прохолодна та волога погода.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Уже 1 червня над півднем України сформується циклон, який зумовить дощову погоду у південних, східних та центральних областях.

Синоптики прогнозують вночі +10...+15 °С, у західних та північних областях +4...+9 °С, вдень +13...+18 °С, у східній частині подекуди +20...+23 °С.

У Карпатах також можливий невеликий дощ, на високогірʼї вночі 0...+2 °С, вдень +3...+8 °С.

Окремо в Укргідрометцентрі попередили, що у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях у перший день літа очікуються значні дощі, подекуди можливі інтенсивні зливи, грози та пориви північно-східного вітру 15—20 м/с (I рівень небезпеки).