Справа Стерненка: Активіст оскаржить вирок «за один патрон» у Верховному суді
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Синиця Олександр / УНІАН
Активіст Сергій Стерненко, якому 31 травня Одеський апеляційний суд пом’якшив вирок, збирається оскаржити його у Верховному суді.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
«Ми будемо оскаржувати сьогоднішній вирок у Верховному суді», — наголосив він.
Водночас Стерненко висловив думку, що прокурори також будуть подавати апеляцію і наполягатимуть на 7,3 року увʼязнення з конфіскацією.
- 31 травня Апеляційний суд Одеси зняв із активіста Сергія Стерненка обвинувачення в розбійному нападі на депутата Лиманської селищної ради Сергія Щербича і призначив умовний термін на 1 рік — за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Сам Стерненко назвав це вироком «за один патрон».
- 23 лютого Приморський суд Одеси засудив Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна за нібито організацію викрадення у 2015 році Сергія Щербича, члена партії «Довіряй ділам» одеського мера Геннадія Труханова. Стерненко начебто організував викрадення Щербича, щоб заволодіти його коштами — 300 гривнями. Справа ґрунтується лише на свідченнях Щербича.
- 9 квітня апеляційний суд відпустив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.