«До +40 градусів». В Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні влітку
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Pawel Janiak / Unsplash
Влітку температура повітря в Україні сягатиме +40 °С.
Про це заявив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, пише «Радіо Свобода».
«Починаючи з червня, а особливо липень і серпень, температура повітря буде значно вищою за норму, і велику кількість днів вона досягатиме +30...+35, а в окремі дні навіть до +40 градусів», — сказав він.
За словами Кульбіди, літо в Україні, якщо проаналізувати стан погоди в цей період за останні 20 років, не може бути холодним.
«Літо може бути тільки спекотним. Іншого літа у нас уже не буде», — додав синоптик.
Також директор Укргідрометцентру уточнив, що температура повітря суттєво підвищиться після першої декади червня.
- Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що у вихідні 5—6 червня температура повітря в Україні підвищиться до понад +20 °С, а до вікенду буде дощова та прохолодна погода.
- В Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на червень 2021 року — опади і температура будуть у межах кліматичної норми.