У Херсонській області три дні триватимуть військові навчання. Жителів просять не панікувати

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У Скадовському районі Херсонської області з 1 до 3 червня відбудуться військові навчання. Жителів просять не панікувати і зберігати спокій.

Про це повідомляє Херсонська облдержадміністрація.

Комплекс навчань з силами і засобами протиповітряної оборони проведуть на випробувальному полігоні. У районі, скоріш за все, закриють повітряний простір.

В ОДА пояснили, що комплекс навчань необхідний для нарощування бойових можливостей Збройних сил і здатності протистояти «чинним викликам і загрозам національній безпеці». Під час таких навчань військові відпрацьовуватимуть навички для боротьби з агресією Росії.