Глава Міноборони Росії заявив про «зняття водної блокади» в окупованому Криму — проклали тимчасовий водопровід
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в окупованому Криму російські військові проклали тимчасовий водопровід. Про це повідомляє Интерфакс.
«Для безперебійного водопостачання населення Криму прокладено тимчасовий водопровід загальною протяжністю 32 кілометри», — сказав Шойгу.
Він заявив, що це дозволило «зняти водну блокаду» на окупованому Росією півострові до завершення будівництва магістрального водопроводу.
- У березні 2014 року Україна припинила постачати дніпровську воду на Кримський півострів. У вересні 2015-го активісти організували товарну блокаду Криму, а в кінці того ж року домоглися повного припинення поставок електроенергії на тимчасово окупований півострів. До окупації Україна давала з Дніпра у Крим до 85% прісної води.
- Україна заявила, що не буде відновлювати подачу води до деокупації Криму. У МЗС України також наголошували, що нестачу води в окупованому Криму спричинила масована мілітаризація півострова з боку Росії.