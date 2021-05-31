Глава МОЗ Ляшко заявив, що на літо карантин в Україні можуть послабити

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Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко прогнозує послаблення в Україні карантинних обмежень на літній період. За його словами, у країні вже є «карантинна» втома.

Про це глава МОЗ заявив в інтервʼю «ТСН».

«Так, на літній період […] Вже є карантинна втома, пандемічна втома. Тому, коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення», — сказав Ляшко.

Водночас, зазначив міністр, йдеться про «золоту середину» між спроможністю медичної системи та «економічними речами».

Ляшко також наголосив, що з червня в Україні мають пришвидшитися темпи вакцинації проти коронавірусу.

«Тепер на території України є півтора мільйона доз вакцини CoronaVac. Пів мільйона Pfizer прийшло, пів мільйона доїжджає. І пів мільйона в рамках COVAX ми отримаємо на тижні – 7 червня. Вже оформлюються документи на постачання вакцини AstraZeneca. Вже в червні в нас повинен бути перший такий старт, коли велика кількість вакцини одночасно буде на території України. Це дозволить наростити темпи щеплень», — зазначив міністр.