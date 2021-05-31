Глава МОЗ Ляшко заявив, що на літо карантин в Україні можуть послабити
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко прогнозує послаблення в Україні карантинних обмежень на літній період. За його словами, у країні вже є «карантинна» втома.
Про це глава МОЗ заявив в інтервʼю «ТСН».
«Так, на літній період […] Вже є карантинна втома, пандемічна втома. Тому, коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення», — сказав Ляшко.
Водночас, зазначив міністр, йдеться про «золоту середину» між спроможністю медичної системи та «економічними речами».
Ляшко також наголосив, що з червня в Україні мають пришвидшитися темпи вакцинації проти коронавірусу.
«Тепер на території України є півтора мільйона доз вакцини CoronaVac. Пів мільйона Pfizer прийшло, пів мільйона доїжджає. І пів мільйона в рамках COVAX ми отримаємо на тижні – 7 червня. Вже оформлюються документи на постачання вакцини AstraZeneca. Вже в червні в нас повинен бути перший такий старт, коли велика кількість вакцини одночасно буде на території України. Це дозволить наростити темпи щеплень», — зазначив міністр.
- Міністр культури Олександр Ткаченко 26 травня анонсував послаблення карантинних правил для закладів культури та туризму, а також для проведення масових заходів. Зокрема, закладам громадського харчування планують скасувати часові обмеження — вони зможуть працювати навіть цілодобово.
- Адаптивний карантин в Україні триває до 30 червня, але, за словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, ці обмеження планують продовжити до серпня.
- Європейський Союз з 1 липня запускає паспорти вакцинації. На цю ж дату запланований їх запуск і в Україні. Уряд запевняє, що вони будуть сумісні з європейськими — тобто українці зможуть подорожувати до країн ЄС.