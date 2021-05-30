Україна відправила до Індії літак із гуманітарною допомогою для протидії коронавірусу

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Україна в неділю, 30 травня, надіслала гуманітарну допомогу Індії для протидії наслідкам пандемії коронавірусу.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«30 травня літак із гуманітарною допомогою для Індійської Республіки вилетів з Києва до Делі», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, перший рейс доправляє 184 кисневі концентратори. Другим рейсом передадуть ще 216 концентраторів.

Гуманітарний вантаж супроводжують рятувальники ДСНС.