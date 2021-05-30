Україна відправила до Індії літак із гуманітарною допомогою для протидії коронавірусу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Україна в неділю, 30 травня, надіслала гуманітарну допомогу Індії для протидії наслідкам пандемії коронавірусу.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«30 травня літак із гуманітарною допомогою для Індійської Республіки вилетів з Києва до Делі», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, перший рейс доправляє 184 кисневі концентратори. Другим рейсом передадуть ще 216 концентраторів.
Гуманітарний вантаж супроводжують рятувальники ДСНС.
- Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про надання гуманітарної допомоги Республіці Індія» через складну ситуацію з коронавірусом у країні.
- В Індії різке зростання захворюваності на коронавірус почали фіксувати 5 квітня. Країна за загальною кількістю випадків у світі поступається тільки США, де зареєстрували понад 33 мільйони хворих. Індійська влада на тлі спалаху призупинила експорт препарату «Ремдесивір» і схвалила російську вакцину «Супутник V».
- 1 травня в Індії зафіксували 401 993 нові випадки інфікування коронавірусом, що стало рекордом з початку пандемії. 8 травня в Індії зафіксували новий рекорд із добової смертності — померли 4 187 хворих.
- Індія на другому місці у світі за кількістю інфікованих COVID-19. Із середини квітня і до 17 травня кількість нових хворих щодня перевищувала 300 тисяч людей. Це більше, ніж у будь-якій іншій країні світу.
- Окрім цього, в Індії фіксують спалах рідкісного «чорного грибка», який виявляють у пацієнтів з коронавірусом.