«Укрзалізниця» відновлює міжнародне залізничне сполучення: перший рейс із Києва до Відня вирушить 1 червня

Новини

Videvo

Перший залізничний рейс із Києва до Відня (через Будапешт) від початку пандемії коронавірусу вирушить 1 червня.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Як зазначається, потяг курсуватиме щоденно за таким графіком: відправлення з Центрального вокзалу в Києві о 14:07, прибуття о 08:20 наступного дня до Будапешту і об 11:21 — до Відня.

У зворотному напрямку (з 2 червня) потяг вирушатиме о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня.

Наразі квитки на поїзд можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів.

В «Укрзалізниці» назвали вартість квитка: до Відня — €82 (2 748 гривень), до Будапешту — €67,3 (2 255 гривень) без урахування комісійного збору (50 гривень).