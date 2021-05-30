«Укрзалізниця» відновлює міжнародне залізничне сполучення: перший рейс із Києва до Відня вирушить 1 червня
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Videvo
Перший залізничний рейс із Києва до Відня (через Будапешт) від початку пандемії коронавірусу вирушить 1 червня.
Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».
Як зазначається, потяг курсуватиме щоденно за таким графіком: відправлення з Центрального вокзалу в Києві о 14:07, прибуття о 08:20 наступного дня до Будапешту і об 11:21 — до Відня.
У зворотному напрямку (з 2 червня) потяг вирушатиме о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня.
Наразі квитки на поїзд можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів.
В «Укрзалізниці» назвали вартість квитка: до Відня — €82 (2 748 гривень), до Будапешту — €67,3 (2 255 гривень) без урахування комісійного збору (50 гривень).
- «Укрзалізниця» з 3 червня запускає додаткові потяги в напрямку Азовського моря з Кривого Рогу, Дніпра та Івано-Франківська.