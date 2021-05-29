Ляшко: МОЗ змінить індикатори «зеленої» зони, що має дозволити українцям їздити до ЄС без паспортів вакцинації
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Україна перегляне індикатори «зеленої зони» відповідно до оновлених індикаторів Європейського союзу, що має дозволити українцям вʼїжджати в ЄС навіть без паспортів вакцинації.
Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Ми змінимо показники, які будуть відповідати індикаторам, які працюють в ЄС. Якщо ми досягнемо індикаторів, які прийняті в ЄС, і перейдемо в «зелену зону», це буде свідчити про те, що ми навіть без паспортів вакцинації зможемо відвідувати країни ЄС. Це те, до чого ми прагнемо», — сказав він журналістам в суботу.
За правилами ЄС, до «зеленої» зони потрапляють країни, де протягом двох тижнів приріст нових випадків коронавірусу становить менше ніж 25 випадків на 100 тисяч, а відсоток позитивних тестів менший ніж 4%.
- Раніше в Міністерстві цифровий трансформації повідомили, що планують запустити «паспорти вакцинації» в Україні з 1 липня.
- Рада Євросоюзу рекомендувала відкрити кордони ЄС для туристів, які пройшли курс вакцинації. Пускати пропонується туристів, які були вакциновані препаратами, схваленими Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ). Серед них вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm. Російських вакцин «Супутник V», «ЕпіВакКорона» і «КовіВак» серед них немає.
- З 15 червня у країнах Європейського Союзу діятимуть санітарні сертифікати, що містять інформацію про щеплення, результати ПЛР-тестів та інші дані для полегшення подорожей під час пандемії коронавірусу.