Голова «Белавіа» назвав підлістю заборони країн на польоти. Штат компанії скорочувати не будуть

Новини

Генеральний директор авіакомпанії «Белавіа» Ігор Чергінець назвав «підлістю» і «зневагою основ демократії» рішення багатьох країн заборонити його компанії виконувати рейси після інциденту з літаком Ryanair і затриманням Романа Протасевича.

Про це він написав у Facebook.

Він вважає, що низка країн фактично ввела санкції проти «Белавіа», не чекаючи початку міжнародного розслідування інциденту з Ryanair.

«Це, звичайно ж, повне нехтування основами демократії. Карають невинну «Белавіа», та ще й не почавши розслідування. Підлість. Та ще, правда, сусіди вирішили, як завжди, на цьому заробити. Але це якраз не дивно», — написав Чергінець.

Він стверджує, що його держкомпанія не має відношення до екстреної посадки лайнера Ryanair в Мінську.

«Ми не скоротимо персонал на 50%, як ви б хотіли. Ми прорвемося! Васильки залишаться у небі, ми будемо літати!» — запевнив Чергінець.