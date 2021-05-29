Голова «Белавіа» назвав підлістю заборони країн на польоти. Штат компанії скорочувати не будуть
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Генеральний директор авіакомпанії «Белавіа» Ігор Чергінець назвав «підлістю» і «зневагою основ демократії» рішення багатьох країн заборонити його компанії виконувати рейси після інциденту з літаком Ryanair і затриманням Романа Протасевича.
Про це він написав у Facebook.
Він вважає, що низка країн фактично ввела санкції проти «Белавіа», не чекаючи початку міжнародного розслідування інциденту з Ryanair.
«Це, звичайно ж, повне нехтування основами демократії. Карають невинну «Белавіа», та ще й не почавши розслідування. Підлість. Та ще, правда, сусіди вирішили, як завжди, на цьому заробити. Але це якраз не дивно», — написав Чергінець.
Він стверджує, що його держкомпанія не має відношення до екстреної посадки лайнера Ryanair в Мінську.
«Ми не скоротимо персонал на 50%, як ви б хотіли. Ми прорвемося! Васильки залишаться у небі, ми будемо літати!» — запевнив Чергінець.
- Авіасполучення з Білоруссю припинили Україна і частина країн ЄС. Незабаром до цього приєднаються США. Для «Белавіа» небо закрили Україна, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Швеція, Чехія, Словаччина, Франція і Британія.
- 25 травня в «Белавіа» заявили, що будуть змушені скоротити частину співробітників у звʼязку із забороною на польоти.