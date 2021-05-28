Держдепартамент США запропонував Конгресу надати Україні $255 млн допомоги у 2022 році
- Автор:
- Катерина Кадакова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Державний департамент США хоче надати Україні 255 млн доларів у 2022 фінансовому році.
Про це йдеться у бюджетному запиті до Конгресу, оприлюдненому на сайті Держдепу.
«Допомога США посилить здатність України протидіяти російській агресії. Фінансування прискорить реформи для подолання корупції; підвищить прозорість та підзвітність, зокрема шляхом розширення ініціатив електронного уряду, сприятиме реформуванню інституцій, що необхідно для євроінтеграції країни», — наголошується у документі.
Також у Держдепі зазначили, що допомога США сприятиме поліпшенню ділового клімату та посиленню торгового потенціалу, зміцненню агросектора, підтримці енергетичної безпеки за допомогою реформування компанії «Нафтогаз» і підвищенню її енергоефективності.
Окрім цього, фінансування США стане підтримкою спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні.
Фонди підтримуватимуть зусилля для боротьби з ваганням щодо вакцин, а також для реагування та готовності до постпандемії.
- У квітні комітет із закордонних справ Сенату США одностайно ухвалив двопартійний проєкт закону «Про партнерство з Україною у сфері безпеки», який передбачає збільшення військової підтримки України до $300 мільйонів.
- Раніше США надали Україні додаткове фінансування в розмірі $155 мільйонів на протидію агресії РФ, розвиток і поліпшення життя українців.
- У травні в палаті представників Конгресу США представили двопартійний законопроєкт «Про безпеку трансатлантичних комунікацій», який передбачає співпрацю з низкою країн, зокрема і Україною.