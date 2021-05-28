В Одесі на вихідних відкривається центр вакцинації — це третій в Україні

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В Одесі у неділю, 30 травня, відкриється перший у місті вакцинальний центр — на стадіоні Національного університету «Одеська юридична академія» (Фонтанська дорога, 23-а).

Про це Одеський обласний центр громадського здоровʼя повідомив у Facebook.

Щеплення будуть робити китайською вакциною Coronavac людям віком 60 років і старше, які зареєстровані у листі очікування на порталі або в додатку «Дія». Всі вони попередньо отримають дзвінок із пункту щеплення та будуть запрошені на вакцинацію на конкретний час.

Центр працюватиме з 09:00 до 17:00. За день планують робити 250—300 щеплень.

Зазначимо, що це третій в Україні центр вакцинації. До цього відкрили у Києві (на базі Міжнародного виставкового центру) та Львові (на базі стадіону «Арена Львів»).