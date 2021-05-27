Глава МЗС Вірменії подав у відставку після пів року на посаді
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
МЗС Вірменії
Виконувач обов’язків міністра закордонних справ Вірменії Ара Айвазян 27 травня подав у відставку.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прессекретар МЗС Вірменії Анна Нагдалян.
«Глава МЗС Республіки Вірменія Ара Айвазян подав заяву про відставку», — написала вона.
Водночас Нагдалян не назвала причини відставки урядовця.
- Айвазян був призначений на посаду 18 листопада 2020 року, до цього він був заступником міністра закордонних справ, а також послом Вірменії у Мексиці, Коста-Риці, Кубі, Гондурасі, Гватемалі й Панамі.
- Попередній глава МЗС Зограб Мнацаканян звільнився 16 листопада. Тоді премʼєр-міністр країни Нікол Пашинян розкритикував його за суперечливі заяви щодо ключового у Нагірному Карабаху міста Шуша. Окрім цього, глава уряду наголосив, що «переговорний процес, що сформувався до 2018 року, незворотно вів до здачі територій Нагірного Карабаху військам Азербайджану.
- Політична криза почалась у країні після програшу у війні за Нагірний Карабах, а підсилив її скандал між першим заступником начальника Генштабу Збройних сил Тираном Хачатряном і прем’єр-міністром Ніколом Пашиняном — вони посперечалися через ракетні комплекси «Іскандер», які нібито «вкрай незадовільно» виявили себе у війні за Нагірний Карабах. Згодом Хачатряна звільнили.
- Прем’єр-міністр Нікол Пашинян подав у відставку 25 квітня для проведення позачергових парламентських виборів. Це його рішення мало послабити політичну напруженість у країні.