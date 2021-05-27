Глава МЗС Вірменії подав у відставку після пів року на посаді

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МЗС Вірменії

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ Вірменії Ара Айвазян 27 травня подав у відставку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прессекретар МЗС Вірменії Анна Нагдалян.

«Глава МЗС Республіки Вірменія Ара Айвазян подав заяву про відставку», — написала вона.

Водночас Нагдалян не назвала причини відставки урядовця.