Румунські прикордонники знайшли в українській вантажівці рекордну кількість контрабандної зброї

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Румунські прикордонники на митному пункті «Ісакча» затримали велику партію контрабандної зброї та боєприпасів. У вантажівці, яка в'їхала з України, виявили 143 ящики з 2 850 новими пістолетами і патронами до них.

Про це повідомляє румунська прикордонна поліція.

Зброя була захована у вантажівці з меблями, якою керував 41-річний громадянин України. У супровідних документах було вказано, що вантаж йшов з Туреччини.

Як передає HotNews, міністр внутрішніх справ Лючіан Боде заявив, що для країни це рекордна контрабанда зброї.