Facebook вирішила більше не видаляти пости про штучне походження коронавірусу

Новини

Соціальна мережа Facebook зняла заборону на повідомлення про штучне походження коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє ABC News.

«У світлі нинішніх розслідувань походження COVID-19 і консультацій з експертами у сфері охорони здоровʼя ми більше не видалятимемо з наших програм твердження про те, що вірус створила людина. Ми продовжуємо працювати з експертами в галузі охорони здоровʼя, щоб іти в ногу з мінливим характером пандемії, і регулярно оновлюємо нашу політику в міру того, як зʼявляються нові факти та тенденції», — заявив виданню представник Fаcebook.

Як зазначили в компанії, Facebook внесла зміни у свою політику після консультацій з «провідними організаціями охорони здоровʼя, включно з ВООЗ».

У лютому соцмережа включила до списку «хибних тверджень», які підлягали видаленню, «спростовані» заяви про COVID-19, зокрема про те, що він «створений штучно».