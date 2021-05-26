«Кривава повня»: жителі Землі спостерігали місячне затемнення
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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NASA / Flickr
У деяких місцях Землі 26 травня жителі мали змогу спостерігати рідкісне космічне явище — «Криваву повню».
Про це повідомляється у Twitter NASA.
Подібне явище відбувається раз на 6—12 років. Це — повне місячне затемнення, яке збігається з повнею і проходженням Місяцем найближчої до Землі точки орбіти. Відбиті промені Сонця створюють на Місяці темно-червоний відтінок.
Це явище могли спостерігати на заході Північної Америки, півдні Південної Америки та на сході Азії. Найкраще ж затемнення було видно з Тихоокеанського регіону, а саме з Гаваїв та Нової Зеландії.
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