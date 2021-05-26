Ексзаступниця міністра закордонних справ Зеркаль пішла з «Нафтогазу»
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН
Радниця голови правління НАК «Нафтогаз України» Лана Зеркаль пішла з держкомпанії після звільнення Андрія Коболєва і призначення головою компанії Юрія Вітренка.
Про це повідомляє «НВ Бізнес».
«Трудова книжка вже у мене на руках», — сказала Зеркаль. Вона прийшла в НАК у травні минулого року. Зеркаль очолила організацію роботи і супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих справ «Нафтогазу» в суперечках з «Газпромом» і в справах проти Російської Федерації.
«Поточна ситуація навколо «Північного потоку—2» вкрай непроста. Багато років Нафтогаз обʼєднував всіх, хто був готовий відстоювати інтереси України в цьому питанні. Це дозволило отримати відстрочку запуску «Північного потоку—2» більш ніж на рік і зберегло Україні майже $3 млрд доходу від газотранспортної системи. Я щиро вірю, що зараз вікно можливостей для України ще не закрито. При обʼєднанні зусиль всіх міжнародних союзників і активне включення президента, Україна може певною мірою знизити свої потенційні втрати. Але для цього важлива активна і скоординована робота всіх, кому важлива незалежна і розвивається Європейським шляхом Україна», — сказала Зеркаль.
- Уряд 28 квітня звільнив главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва та наглядову раду. До обрання нового складу правління його функції мав виконувати чинний склад, але він подав у відставку. Причиною відставки глави та наглядової ради «Нафтогазу» уряд назвав їхню незадовільну роботу. У 2020 році компанія не отримала прибутку, навпаки — зазнала збитків.
- Новим керівником компанії терміном на один рік призначений Юрій Вітренко, який до цього виконував обовʼязки міністра енергетики.
- Держдепартамент США, а також країни «Великої сімки» відреагували на звільнення Коболєва, наголосивши на необхідності поваги до корпоративного управління.