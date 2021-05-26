Мер Києва Кличко: Проїзд у громадському транспорті подорожчає, але не до 25 гривень
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Чузавков Сергей / УНИАН фото
Міська влада Києва не планує підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті до 20—25 гривень, але саме підвищення все ж очікується.
Про це мер столиці Віталій Кличко заявив в етері телеканалу «НАШ».
«Профспілки прийшли з пропозицією підвищити тарифи і звучали і 25, і 20 гривень за проїзд. Дійсно, у нас проблема є з проїздом, і на сьогодні проїзд у Києві найдешевший взагалі по Європі», — заявив Кличко і пояснив, що в інших українських містах (Львові та Запоріжжі) ціни на проїзд вже підвищили.
«Одне можу сказати, що тема підняття тарифу назріла, але можу гарантувати, що до 25 чи 20 гривень, до таких цифр піднімати ні в якому разі ми не плануємо», — переконаний мер.
Кличко так і не назвав, на скільки подорожчає проїзд, але обіцяв, що тариф буде «економічно обґрунтованим», і припустив, що стане про це відомо вже влітку.
- Комунальні підприємства «Київський метрополітен» і «Київпастранс» звернулися до столичної влади з проханням підвищити тарифи на проїзд або погасити збитки через карантин із бюджету. За їхніми підрахунками, економічно-обґрунтований тариф на проїзд у метро становить 21,05 гривні, у наземному транспорті — 25,18 гривні, а в міській електричці — 78,90 гривні.
- Перевізники запевняють, що зазнали значних збитків через карантин, запроваджений у зв’язку з коронавірусом. Так, у Києві навесні 2021 року громадським транспортом, зокрема й метро, скористатися можна було лише за наявності спецперепустки. Обмеження вводили й навесні 2020 року — тоді проїхати в наземному транспорті теж можна було лише за наявності перепустки, а метро взагалі не працювало.