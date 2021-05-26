«Літайте, де угробили 300 людей». Лукашенко відреагував на скасування авіарейсів через Білорусь
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- Костя Андрейковець
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Mikhail Svetlov / Getty Images
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на скасування авіарейсів через Білорусь.
«Не подобається літати через безпечну Білорусь — літайте, де угробили 300 людей», — заявив Лукашенко під час виступу в парламенті.
Цією фразою Лукашенко, імовірно, натякнув на Україну і катастрофу 2014 року, коли в небі над Донецькою областю збили цивільний рейс MH17.
За його словами, не встиг літак Ryanair приземлитися в Мінську, як «посипалися написані під копірку звинувачення із Заходу і заборони на польоти». Лукашенко заявив, що це сталося «надто вже швидко».
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