У США поліція видала ордер на арешт Меріліна Менсона
- Автор:
- Олег Панфілович
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Sean Molin / Flickr
Поліція американського штату Нью-Гемпшир видала ордер на арешт музиканта Меріліна Менсона в звʼязку зі звинуваченнями в насильстві.
Про це повідомляє BBC.
52-річного Менсона підозрюють у двох епізодах насильства. У заяві поліції йдеться, що співак і його агенти вже знають про ордер, при цьому досі не вжили жодних кроків, щоб звʼязатися з правоохоронцями.
У заяві поліцейського управління зазначається, що кожне обвинувачення тягне за собою можливе тюремне увʼязнення щонайменше на один рік і штраф до $2 тисяч. У поліції додали, що напади «не мали сексуального характеру».
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