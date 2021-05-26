Reuters: Прокуратура США вилучила у Юрія Луценка листи з електронної пошти у справі Рудольфа Джуліані

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Прокуратура США, що розслідує звʼязки адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані з Україною, вилучила листи з електронної пошти колишнього головного прокурора Юрія Луценка.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву суду.

«У мене немає новин. Я не спілкувався з Джуліані ні телефоном, ні поштою», — сказав Луценко Reuters.

Окрім цього, вилучили листи з пошти та iCloud ще у двох українців, імовірно, у колишнього голови фіскальної служби Романа Насірова та бізнесмена Олександра Левіна.

Хоч імена українців і були відредаговані, але вони їх було видно при копіюванні тексту та його перегляді в текстовому редакторі.

Представник прокурора США Одрі Штраус, офіс якого проводить розслідування щодо Джуліані, відмовився від коментарів.

Федеральні прокурори підозрюють, що Джуліані міг порушити закони про лобіювання, коли діяв як незареєстрований іноземний агент, працюючи на Трампа. Так, наприклад, під час розслідування можливого тиску на Україну з боку Трампа імʼя Джуліані згадували найчастіше. Як розповідали багато свідків, саме він курирував процес пошуку компромату на Байдена та демократів в Україні, проводив особисті неформальні перемовини, зокрема з тодішнім генпрокурором Юрієм Луценком, а після перемоги Зеленського — з його радником Андрієм Єрмаком.